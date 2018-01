PF prende 8 por fraudar licitações de prefeituras de MG Oito pessoas foram presas hoje durante a Operação Convite Certo, da Polícia Federal (PF), com o objetivo de reprimir uma organização criminosa, com inserção em diversas prefeituras do interior de Minas Gerais, focada em fraude em licitações para contratação de assessoria jurídica.