PF prende 46 pessoas, sendo 2 ex-deputados A Polícia Federal de Mato Grosso informou que já foram presas 46 pessoas envolvidas na fraude para a compra de ambulâncias às prefeituras. Entre os presos estão dois ex-deputados: Bispo Rodrigues, que renunciou no caso do mensalão, e Ronivon Santiago, um dos acusados de vender o voto para aprovar a emenda da reeleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Também estão presos os assessores dos parlamentares Vieira Reis (PRB-RJ), Nilton Capixaba (PTB-RO), Maurício Rabelo (PL-TO), Ney Suassuna (PMDB-PB), Elaine Costa (PTB-RJ), Edna Macedo (PTB-SP), João Mendes (PL-RJ) e pastor Pedro Ribeiro (PMDB-CE). As informações de quebra de sigilo bancário e telefônico, obtidas pela Polícia Federal, confirmam que os assessores desses deputados e senadores participaram do esquema para a liberação de emendas prevendo a aquisição de ambulâncias para os municípios. A Polícia Federal prendeu ainda vários empresários, o ex-funcionário do Ministério da Saúde Jairo Langoni de Carvalho e o funcionário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Roberto Arruda de Miranda. A fraude beneficiou uma empresa de Mato Grosso, a Planam Comércio e Representações, cujo dono, empresário Darci José Vedoin, está preso. Conforme as investigações, o esquema contou com a colaboração de uma funcionária do Ministério da Saúde, Maria da Penha Lino, responsável pela aprovação dos projetos apresentados pelas prefeituras, pleiteando a assinatura de convênios com o governo federal. Maria da Penha foi funcionária da Planam. A fraude consistiu no superfaturamento dos veículos, que foi viabilizado pela dispensa de licitação, já que os valores dos projetos eram fragmentados de forma a que sempre fossem inferior a R$ 80 mil. Dessa forma foi possível fazer cartas-convites para a Planam e para outras empresas fantasmas, que apresentavam valores ainda mais altos do que a empresa matogrossense. A estimativa preliminar, segundo a PF, é de que a quadrilha tenha movimentado R$ 110 milhões, desde 2001. Hoje ainda a Polícia Federal deverá encaminhar para o Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria da República e às mesas da Câmara e do Senado, cópia das investigações, pedindo autorização para investigar diretamente os parlamentares, que são protegidos por imunidade. Este texto foi atualizado às 17h37 para acréscimo de informações