PF prende 25 pessoas acusadas de crime ambiental no Rio Vinte e cinco pessoas já foram presas durante operação da Polícia Federal do Rio de Janeiro iniciada nesta quarta-feira. Ao todo, foram expedidos 29 mandados de prisão preventiva e um de busca. Os envolvidos são acusados de peculato, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, pesca ilegal, entre outras modalidades de crime ambiental. A ação da PF desta manhã dá continuidade à Operação Euterpe, realizada em 30 de agosto, quando foram presos membros de uma quadrilha constituída por empresários e servidores do Ibama, que atuavam na área de fiscalização do instituto, no Estado do Rio de Janeiro.