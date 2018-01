PF prende 15 acusados de desvio de verba pública no CE Quinze pessoas foram presas ontem no Ceará durante a Operação Gárgula, da Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria-Geral da União e da Receita Federal, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em desvio de verbas públicas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.