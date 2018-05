PF prende 13 por crimes ambientais em Santa Catarina

Treze pessoas já foram presas na manhã desta quarta-feira, 17, acusadas de prática de crimes contra o meio ambiente, contra a Administração Pública e contra a lei de parcelamento do solo urbano. Cerca de 170 policiais federais devem cumprir 14 mandados de prisão e 38 mandados de busca e apreensão nas cidades catarinenses de Biguaçu, Tijucas, Paulo Lopes e Florianópolis e em São Paulo. A ação faz parte da Operação Dríade, da Polícia federal, que tem como objetivo desarticular organizações criminosas atuantes no município de Biguaçu, especializadas na prática de crimes contra o meio ambiente. Tais crimes têm sido praticados por empresários em conluio com servidores públicos municipais e estaduais, inclusive aqueles com atribuições para licenciar e fiscalizar as atividades. A investigação levanta a suspeita de que servidores da Fundação do Meio Ambiente (FATMA) estariam emitindo licenças ambientais irregulares. As áreas territoriais afetadas, segundo a PF, são terrenos de Marinha ou situam-se nas proximidades de Unidades de Conservação Federal. Empresas investigadas A empresa Proactiva, com sede em São Paulo e que atua no local com o auxílio das subcontratadas Armiplan, Coberlix e Anacon em Florianópolis e Biguaçu, é a responsável pela administração do aterro sanitário de Biguaçu, para onde são encaminhados os dejetos, incluindo os de natureza doméstica e hospitalar, de aproximadamente 30 municípios, dentre os quais Florianópolis e São José. As investigações dão conta de que o lixo está sendo tratado de forma inadequada, causando a poluição dos rios da região e possivelmente causando dano a baía norte do município de Governador Celso Ramos. Há a suspeita de que servidores públicos da FATMA e da Secretaria do Meio Ambiente em Biguaçu tenham se omitido criminosamente em seu dever de fiscalização.