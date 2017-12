PF prende 12 por fraude no INSS no Maranhão A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira pela manhã 12 pessoas envolvidas num esquema de fraude de aposentadorias e benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) em São Luís. Pelo menos um funcionário do INSS, Rubens César Araújo Figueiredo, foi preso. A operação, batizada de "Desmanche", é resultado do trabalho de uma força tarefa do Ministério da Previdência Social (MPS), Ministério Público Federal e Polícia Federal (PF), que vem investigando a atuação da quadrilha desde outubro do não passado depois que o INSS recebeu duas denúncias - um anônima e outra de um segurado - contra o funcionário preso. O rombo está estimado em R$ 1,8 milhão nos 130 processos fraudulentos analisados até agora. Junto com os acusados foram encontrado 180 cartões magnéticos que eram usados para sacar os benefícios de segurados. O golpe consistia em conceder benefícios do Loas, aposentadorias por tempo de serviço e por tempo de contribuição. Em alguns casos, Rubens indicava uma empresa de consultoria para agilizar o processo e depois vendia benefícios por até R$ 10 mil. Segundo a Polícia, ele ainda chegou a tomar empréstimos consignados em nome de segurados.