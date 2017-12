PF prende 12 envolvidos em fraude em licitações na PB e RJ Doze pessoas foram presas nesta sexta-feira, durante operação da Polícia Federal, na Paraíba e no Rio de Janeiro. A operação Carta Marcada tem o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada no desvio de recursos públicos através de fraudes em licitações, especialmente em prefeituras. O grupo constituía empresas fictícias, criadas em nome de laranjas, para simular concorrência em processos licitatórios. A PF identificou 54 prefeituras do Estado da Paraíba que efetuaram pagamentos a essas empresas. De acordo com indícios encontrados durante as investigações, a organização criminosa atuava pelo menos desde 2001 e já teria desviado aproximadamente R$ 10 milhões. Cerca de 180 policiais federais cumpriram 12 mandados de prisão e 32 mandados de busca e apreensão nos Estados da Paraíba e do Rio de Janeiro. Também participam da operação 35 auditores da Receita Federal e nove auditores da Previdência Social.