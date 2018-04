PF pede prorrogação da prisão de Marcos Valério

A Polícia Federal requereu à Justiça na última segunda-feira a prorrogação da prisão temporária - por mais 5 dias - do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, suposto articulador de esquema de corrupção e espionagem. A PF está certa de que Valério é o líder da organização criminosa que a Operação Avalanche desmantelou - culminando com a prisão de 17 suspeitos, entre eles o acusado de operar o mensalão, esquema de pagamento de propinas em troca de aprovação de projetos do governo. Valério foi capturado na última sexta-feira por ordem da juíza Paula Mantovani. O prazo para a custódia vence nesta segunda. A PF cogita ainda pedir a prisão preventiva do publicitário após análise de documentos e HDs. Veja também: Marcos Valério nega tentativa de suborno de policiais Réu no mensalão, Marcos Valério é preso, agora por fraudes Os 40 do mensalão A PF não se manifestou sobre sua estratégia, mas também pediu renovação da prisão temporária de Rogério Tolentino, sócio de Valério, e dos advogados Ildeu Pereira e Eloá Veloso, apontados como elos da trama de inquérito forjado contra fiscais da Fazenda estadual que autuaram em R$ 104 milhões a Cervejaria Petrópolis - cujo proprietário, Walter Faria, é amigo de Valério. Na casa de Eloá, em Belo Horizonte, os federais apreenderam R$ 700 mil em uma sacola no fundo falso de um armário de roupas. "É inquestionável que estamos frente à verdadeira organização criminosa. É certo que a ordem pública se vê ameaçada, uma vez que o Estado e a sociedade vêm sendo lesados diuturnamente por estes criminosos que fazem do ilícito seu modo de vida", informa o relatório de 300 páginas que a PF enviou à Justiça, acessado por advogados. Valério foi monitorado durante três meses. Seus telefonemas interceptados e seus movimentos foram seguidos e filmados. Ao pedir sua prisão, a PF destacou pelo menos seis grampos, diálogos dele com Ildeu. "Os diálogos demonstram que a cadeia de comando, no que se refere à ordem de pagamento, partiu diretamente de Valério e Tolentino. É notória a capacidade de comando de Valério." Os acusados negam a prática de crimes. Leia trechos do diálogo, segundo a PF 13 de junho de 2008, às 12h18 Ildeu Pereira: Conversa com Edmar foi boa ontem. Marcos Valério: Excelente. Pereira: Eles gostaram? Valério: Muito. Pereira: Tá. Deixa eu te falar, eu tive com uns amigos lá, quarta-feira, tá saindo os convites. Não deu pra sair essa semana, não, tá? Agora é dinamite, entendeu? Valério:Tá certo. Pereira: Dinamite. Valério: E aquele assunto? Pereira: Eu passei aquele assunto pra eles fazerem um orçamento dos honorários deles. Então, semana que vem eles já nos dão os orçamentos dos honorários. E eu tô indo pra lá segunda-feira. Valério:Tá, mas eu não quero saber orçamento disso, não. Eu quero saber o que que é. Pereira: Não. Tô falando orçamento da família. Valério: E aquele outro que tá lá? Pereira: O outro eles vão lá segunda-feira, vão ver o tamanho do problema e os honorários, qual é o problema jurídico, a qual custo dos honorários advocatícios. Valério: Eu fiquei muito satisfeito. Pereira: Ele é bom de serviço, né. Ele é competente. 8 de julho de 2008, às 15h18 Pereira: Queria saber só a respeito de amanhã. Valério: Tá combinado. Por volta de duas horas aqui. Pereira: E deu tudo certo o recebimento da autoridade? Valério: Tá certo. 9 de julho de 2008, às 14h23 Valério: Tô na fábrica. Pereira: Tá. Eu tô indo praí, porque eu tenho um compromisso em São Paulo. Eu tô indo praí. 6 de agosto de 2008, às 14h26 Valério: Novidades? Pereira: Não. Eu liguei pros meus amigos lá, eles tão aguardando a procuração pra ir lá tirar xerox dos dois expedientes. Já conversaram com a autoridade lá, tá esperado a procuração pra tirar xerox. Quarta-feira entrega tudo, os dois. Valério: Mas resolve, né? Pereira: Resolve. Lá pra quarta-feira tem muita coisa. Eles fizeram a dica já, muita coisa. Então cê pega a procuração rápido e a gente manda. 7 de agosto de 2008, às 18h15 Pereira: O rapaz, ele tá meio cabrero, viu? Com os números. Ele precisa de contratar uma numeróloga pra ele. Valério: É... Eu prefiro conversar com você. Mas tá tudo certo. Pereira: Agora, ele tá muito feliz. Valério: Tá muito tranqüilo. Aí depois a gente vai se falar. Pereira: O escritório fez um trabalho jurídico muito bom pra ele, né? Valério: Fez. Vamos ver se a gente se fala amanhã de manhã. var keywords = "";