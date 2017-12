PF pede indiciamento de deputados em Rondônia A Polícia Federal encaminhou besta segunda ao Tribunal de Justiça de Rondônia inquérito pedindo o indiciamento de oito deputados estaduais e um ex-deputado, acusados de formação de quadrilha e tentativa de extorsão. O inquérito está baseado em gravações de vídeo feitas pelo governador Ivo Cassol (PPS), onde parlamentares lhe pediam R$ 50 mil por mês em troca de apoio na Assembléia Legislativa. Agora o Tribunal de Justiça encaminhará o inquérito ao Ministério Público do Estado, que poderá ou não oferecer denúncia. A PF pede indiciamento do presidente da Assembléia, Carlão de Oliveira (PSL), do vice-presidente, Kaká Mendonça (PTB), dos deputados Haroldo Santos (PP), Ronilton Capixaba (PL), Ellen Ruth (PP), Amarildo Almeida (PDT), Daniel Néri (PMDB) e João da Muleta (PMDB) e também do ex-deputado Emilio Paulista (sem partido), que renunciou quando o escândalo estourou. Carlão de Oliveira, de 51 anos, disse estar tranqüilo e calmo, e que agora espera uma oportunidade para se defender. "Só quero que o processo siga os trâmites legais. Até agora não fui ouvido. Quando for chamado para dar uma explicação, esclarecei o que for preciso", destacou. Ele lembrou que chegou a ser afastado do cargo de deputado por decisão judicial quando as denúncias começaram a aparecer, mas que retornou por decisão do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. "Fui afastado sem ser ouvido", destaca. Outros inquéritos O superintendente da PF, Joaquim Mesquita, de 36, disse que há mais 15 inquéritos em andamento, que agora estão entrando em fase final, devendo depois serem encaminhados à Justiça. Mesquita também encaminhou ao Judiciário as fitas e o material de filmagem encontrados na casa de Cassol. Caso o Ministério Público decida apresentar denúncia contra os acusados, deverá ser iniciado processo contra Emílio Paulista, que está sem mandato. Para processar os deputados, o Tribunal de Justiça dependerá de autorização da Assembléia Legislativa.