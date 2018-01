PF passará a investigar seqüestros políticos Só seqüestros de políticos e autoridades passam a ser investigados por agentes federais. medida provisória publicada hoje no Diário Oficial muda as atribuições da Polícia Federal, que passa a investigar casos de cárcere privado e extorsão por motivação política, ou praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Diante da crise provocada pela morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), o governo chegou a analisar proposta que atribuía à Polícia Federal casos de seqüestro de qualquer pessoa. Mas voltou atrás diante da pressão de setores da própria polícia, que alegavam falta de recursos e homens para a nova atribuição. O texto da MP assegura ainda a entrada da Polícia Federal nos casos de formação de cartel e violações a direitos humanos, previstos nos tratados internacionais. A medida, em seu parágrafo único, permite também que a Polícia Federal entre em outros casos, desde que tenha autorização do ministro da Justiça. Esse parágrafo, segundo técnicos do ministério, é uma forma de o governo repassar "aos poucos" à Polícia Federal a responsabilidade dos casos de seqüestro, até então de exclusividade das polícias militar e civil. Só com novos concursos para preencher vagas e aumento de verbas permitiriam levar adiante a proposta inicial de colocar agentes federais nas apurações de todos os casos de cárcere privado e extorsão. Atualmente, a Polícia Federal conta com 6.900 homens em todo País.