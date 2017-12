PF ouve piloto que transportou R$ 1,7 mi da compra do dossiê O piloto de avião Tito Lívio Ferreira Júnior, comandante da aeronave que transportou os R$ 1,7 milhões apreendidos com Hamilton Lacerda, coordenador de comunicação na campanha do senador Aloizio Mercadante (PT) ao governo de São Paulo, será ouvido na manhã desta quarta-feira pelo delegado da Polícia Federal de Mato Grosso, Diógenes Curado. O dinheiro seria usado na compra do dossiê Vedoin, que comprometeria políticos do PSDB no escândalo da máfia dos sanguessugas. O interrogatório será realizado na sede da Superintendência Regional de Polícia Federal em Campo Grande, onde também será ouvido o proprietário da empresa Air Jet Táxi Aéreo de São Paulo, Arlindo Dias Barbosa. Lívio Ferreira tem mais de 20 anos de profissão e trabalhou para vários políticos durante a última campanha eleitoral, transportando inclusive o presidente regional do PSDB, deputado estadual Waldir Neves. Foi uma aeronave da MS Táxi Aéreo, também propriedade de Barbosa, que teve pane e fez pouso forçado em uma rodovia do município de Aral Moreira, dia 25 de agosto de 2006, com Neves a bordo.