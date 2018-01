PF no CE pode ter energia e telefones cortados A Superintendência da Polícia Federal, em Fortaleza, está ameaçada de ter a energia e os telefones cortados por falta de pagamento. De acordo com o presidente Sindicato dos Policiais Federais do Ceará, Adjacir Floretino, os agentes que fazem operações no interior do Estado estão sem receber diárias há nove meses. A dívida com funcionários e fornecedores, de acordo com o Sindicato, chega a R$ 1,2 milhão. O superintendente da PF Wilson Nascimento confirma o débito. Ele acredita que o repasse de recursos do Ministério da Justiça deve estar solucionado nos próximos 15 dias. Em agosto do ano passado, quando a PF cearense investigava o caso dos seis empresários portugueses assassinados numa barraca na Praia do Futuro, os telefones da instituição foram cortados por falta de pagamento.