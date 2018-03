PF nega saber de suposto atentado contra Protógenes

A Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro informou na não ter registro do "possível atentado" que o delegado Protógenes Queiroz alega ter sofrido na quinta-feira, segundo relato publicado em seu blog no sábado. Ex-mentor da Operação Satiagraha, que chegou a prender o banqueiro Daniel Dantas, Protógenes diz ter sido vítima de possível atentado quando dirigia seu carro e o radiador explodiu, causando-lhe queimaduras de primeiro grau nos pés e lesões pelo corpo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.