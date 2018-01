PF não tem como investigar seqüestros, diz delegado A Polícia Federal (PF) ?não tem condições materiais e humanas de assumir a missão de investigar seqüestros?. A afirmação é do delegado Armando Rodrigues Coelho Neto, presidente da Federação Nacional dos Delegados da PF. Com 25 anos de carreira, Coelho Neto foi corregedor da PF em São Paulo. Ele considera que a medida provisória 27, que dá competência ao departamento para casos de seqüestro, ?é pirotecnia política sobre um assunto de extrema gravidade?. Para o delegado, ?é irresponsabilidade omitir do governo a precariedade com que a PF mal consegue executar as operações de sua alçada?. Coelho Neto afirma que ?se o governo não sabe, alguém não está dizendo isso com clareza; se o governo sabe e trabalha como se essa realidade não existisse, no mínimo, é uma insensibilidade.? Coelho Neto alerta para ?o risco de se expor a PF ao ridículo?. Segundo ele, ?não se pode ficar enganando a população com planos mirabolantes, que não podem ser cumpridos, toda vez que ocorrem casos de grande repercussão?. O presidente da Federação dos Delegados afirma que, em São Paulo, cada delegado tem sob sua responsabilidade entre 300 e 400 inquéritos. ?Quem disse que um delegado sozinho tem condições de fazer um trabalho bem-feito com tantos inquéritos sobre sua mesa??, protesta. Ele critica a falta de policiais: ?O projeto para contratação de 2,6 mil federais é antigo.? O delegado aponta ?incoerência? na atitude do governo. ?Como podem nos atribuir mais uma tarefa dessa grandeza, se o próprio governo trabalha sistematicamente para enfraquecer a instituição policial por meio de projetos de sua iniciativa no Congresso?? Segundo ele, ?estão tirando poderes da polícia, querem extinguir o inquérito policial.? Reconhecido como delegado ?linha dura? no combate a policiais que exibem patrimônio incompatível com os vencimentos, Coelho Neto defende como ?medida eficaz? o fortalecimento das corregedorias. ?Fazem vistas grossas para policiais que andam com Mercedes e ostentam padrão de vida incomum.? A assessoria do ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, encaminhou a questão para o diretor-geral da PF, Agílio Monteiro Filho. ?Não é pirotecnia política?, rebateu enfaticamente Monteiro Filho. Segundo ele, a medida regulamenta e disciplina o que está no artigo 144 da Constituição. ?A PF só vai atuar em casos especiais, com repercussão interestadual ou internacional, que exija repressão uniforme, ou casos com conotação política.? O diretor ressaltou que a medida ?é mais um instrumento colocado a serviço da sociedade, sem prejuízo da responsabilidade das Polícias Civis; é uma soma de esforços?.