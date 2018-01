PF lança operação contra fraudes em MG e DF A Polícia Federal (PF) em Minas desencadeou nesta terça-feira, 17, operação para combater fraudes que teriam causado prejuízo de mais de R$ 30 milhões na prefeitura de Três Corações, no sul do Estado. De acordo com a PF, os desvios de verbas ocorreram em mais de cem contratos em diversas áreas na administração anterior. Entre os presos e conduzidos para prestar depoimentos estão 12 ex-secretários municipais e o ex-vice-prefeito Sérgio Auad (DEM). O ex-prefeito Fausto Mesquita Ximenes, o Faustinho (PSDB), teve a prisão decretada, mas estava foragido até a tarde desta terça-feira.