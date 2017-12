PF investigará deputado acusado na máfia dos caça-níqueis Por solicitação do procurador regional eleitoral do Rio, Rogério Nascimento, a Polícia Federal instaurou inquérito policial para investigar o ex-chefe de Polícia Civil e atual deputado estadual Álvaro Lins (PMDB-RJ). Ele é suspeito de envolvimento com a chamada máfia dos caça-níqueis e de cometer crime eleitoral durante a última campanha. Em dezembro, a Procuradoria da República do Rio denunciou 43 pessoas por envolvimento com a máfia dos caça-níqueis. Deixou de incluir o ainda não empossado deputado Lins por falta de provas. Na semana passada, Nascimento solicitou oficialmente à Polícia Federal a instauração de uma investigação específica sobre o ex-chefe de Polícia. Entre os denunciados pela Procuradoria da República estão policiais civis ligados a Lins, que também trabalhavam para o Rogério Andrade, que comandava uma das principais máfias de caça-níqueis na cidade. O pedido do procurador abrange também a apuração de possíveis crimes eleitorais, como a promessa feita aos excedentes do concurso para investigador da Polícia Civil de assegurar o seu aproveitamento em cargos no serviço público estadual, em troca dos seus votos e de seus familiares.