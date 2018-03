PF investiga uso do Bolsa-Família na compra de drogas A Polícia Federal do Piauí está investigando o uso de cartões do Bolsa-Família para a compra de drogas em Teresina, Parnaíba e Picos. Em Parnaíba foi constatado, por duas vezes, que traficantes se apoderaram do cartão de um usuário, beneficiado pelo programa. Em Teresina foram encontrados cartões do programa em bocas de fumo na zona norte e zona sul da capital. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) determinou a suspensão de 1.150 cartões do Bolsa-Família no Piauí (por não cumprir as exigências do programa) e 46 cartões foram cancelados definitivamente.