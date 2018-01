PF investiga suposto desvio de verba federal no AM

De acordo com a PF, o suposto desvio, investigado junto com a Controladoria Geral da União (CGU), ocorreu entre 2008 e 2010, principalmente no envio dos recursos do Fundeb ao município de Tefé, a 923 quilômetros de Manaus. No período investigado, o prefeito era Sidônio Gonçalves (PHS), que foi afastado do cargo pela Justiça Eleitoral em dezembro do ano passado por ter sido considerado inelegível para concorrer por não ter domicílio eleitoral no município, de acordo com a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Em janeiro deste ano, houve nova eleição para a prefeitura em Tefé.

Os outros municípios investigados são Pauni e Tabatinga. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Vitor Soares, mais de 30 computadores, cinco veículos e uma motocicleta foram apreendidos hoje. As investigações devem continuar com base no material apreendido para em até 90 dias ser concluído o inquérito.