PF investiga fraudes em 80 prefeituras de Minas Gerais A Polícia Federal (PF) investiga fraudes em processos de licitação e desvio de recursos públicos em cerca de 80 prefeituras de Minas Gerais, principalmente nas regiões norte e nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nesta terça-feira, policiais federais prenderam o ex-prefeito de Varzelândia Josemar Soares Lima (PFL) e outros três suspeitos: o secretário de Saúde da prefeitura, Hertz Ramon Gomes, e os empresários Cláudio Soares Silva e Jalmir de Jesus Ferreira da Silva. Os quatro são suspeitos de desviar cerca de R$ 6 milhões de recursos federais repassados a administrações municipais da região. De acordo com o delegado Marcelo Eduardo Freitas, da PF em Montes Claros, o ex-prefeito de Varzelândia chefiava uma "organização criminosa" composta por 16 suspeitos. A investigação conjunta iniciada em 2004 pela PF e o Ministério Público Federal (MPF) encontrou indícios de ligação entre as empresas que atuavam em Varzelândia, cidade de 20 mil habitantes, e outros Executivos municipais da região. As fraudes, segundo Freitas, eram executadas mediante licitações combinadas e o fornecimento de notas fiscais frias "para ajustar o caixa e justificar despesas inexistentes". Os suspeitos presos deverão responder por crimes como fraudes em concorrências públicas, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela juíza Maria Edna Fagundes Veloso, da Justiça Federal em Montes Claros. O delegado da PF adiantou que outros 12 suspeitos serão indiciados por participação na suposta organização. Freitas destacou que a Justiça poderá expedir nos próximos dias mandados de prisão contra outros administradores e ex-administradores municipais. "Apenas na região da Delegacia da PF de Montes Claros, que atende a 135 municípios, há mais de 80 prefeituras sendo investigadas", disse o delegado, que coordenou a operação batizada de "Vidas Secas". "É gritante, principalmente no norte de Minas, o descaso com os recursos públicos por parte dos gestores." O ex-prefeito de Varzelândia foi eleito em 1996 e reeleito em 2000. Ontem, Lima estava em Belo Horizonte e foi detido quando a caminhonete dele foi parada numa barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia BR-040, próximo a Paracatu, região noroeste de Minas. Ele foi levado para a Cadeia Pública de Montes Claros. Até as 19 horas desta quarta-feira, a reportagem não havia conseguido contato com o advogado dele e nenhum representante dos outros denunciados.