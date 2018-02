PF investiga financiamento ilegal de campanha no AC Agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram hoje, durante a Operação Terra Caída, mandados de busca e apreensão no Acre e em São Paulo, com o objetivo de investigar o financiamento irregular de campanha eleitoral no Estado do Acre. Segundo a PF, empresas privadas, que têm contratos com o poder público, estariam doando recursos não declarados à Justiça Eleitoral.