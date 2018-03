PF investiga desvio de recursos públicos no Maranhão

A investigação envolve pelo menos 55 pessoas. Elas teriam feito uso indevido de recursos provenientes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) destinados originalmente à construção de casas em projetos de assentamentos para beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária. Entre as provas do desvio estão o registro de casas inacabadas nos assentamentos, apesar de o dinheiro para a construção já ter sido liberado.

Entre os investigados estão servidores e ex-servidores do Incra, do Instituto de Colonização e Terra do Maranhão (Iterma), um delegado agrário, construtores, lobistas e presidentes de associações e cooperativas de assentados.