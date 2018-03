PF investiga desvio de recursos do Fundeb no PI e MA A Polícia Federal (PF) realizou a operação Orthoptera II, que apura o desvio de mais de R$ 2,5 milhões do Fundo da Educação Básica (Fundeb) nos municípios do Piauí e Maranhão. O dinheiro teria sido usado para financiar campanha eleitoral e em proveito próprio. Foram mobilizados cerca de 50 homens nos dois Estados, inclusive pessoal da Controladoria Geral da União (CGU).