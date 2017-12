PF interrompe temporariamente pedidos de passaporte no Rio A Polícia Federal no Rio de Janeiro suspendeu temporariamente, a partir desta terça-feira, 6, o pedido de novos passaportes. Segundo a PF, a Casa da Moeda, onde são emitidos os documentos, não está entregando os passaportes, devido a um defeito em uma das máquinas. O estoque da PF é suficiente apenas para entregar os passaportes já pedidos, cerca de 1.500 por dia. Esses documentos já solicitados serão emitidos normalmente. A Casa da Moeda no Rio, às 10h30, ainda não tinha informações sobre a origem do problema ou sobre quando as cadernetas voltarão a ser entregues. São Paulo Em São Paulo, a emissão dos passaportes também apresenta problemas, com aumento do tempo de espera para a entrega, mas segundo a assessoria, é devido à transição para o novo passaporte. Os documentos antigos estão sendo emitidos em número menor, causando um tempo de espera de cerca de 10 a 12 dias. O tempo de espera para a retirada do passaporte na sede da Polícia Federal, em São Paulo, era de apenas cinco dias. As pessoas que comprovem a urgência para a retirada do documento conseguem obtê-lo em menos tempo, segundo a PF. O novo modelo trará 16 itens de segurança, como código de barras bidimensional, paginação em filigrana e fundo com impressão íris, entre outros. O código de barras vai armazenar informações referentes à data de nascimento, altura e filiação, e a foto será digitalizada. Por enquanto, apenas as superintendências de Goiás e do Distrito Federal estão aptas a expedir o novo modelo.