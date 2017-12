PF interroga suspeitos de comprar dólares para dossiê A Polícia Federal começou a interrogar nesta sexta-feira suspeitos de participação no esquema da compra do dossiê Vedoin. De acordo com informações da Agência Brasil, prestam depoimento, pessoas acusadas de comprar parte dos dólares usados na negociação do documento, na casa de câmbio Vicatur, em Nova Iguaçu. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Federal, os depoimentos devem se estender até o meio da próxima semana e estão sendo conduzidos pelo delegado Diógenes Curado. A PF acredita que, pelo menos US$ 109 mil do total de US$ 1,7 milhão, usados na negociação do dossiê, tenham saído da casa de câmbio, localizada na Baixada Fluminense. No momento, os policiais trabalham com a possibilidade de ?laranjas? terem sido usados na compra dos dólares. Os donos da Vicatur, Fernando Ribas Soares e Sirlei da Silva Chaves, já foram indiciados.