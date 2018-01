PF inicia investigação de caixa 2 de Taniguchi A Polícia Federal iniciou a investigação sobre o possível caixa 2 na campanha eleitoral de Curitiba, que teria sido praticado pela coligação liderada pelo PFL. O primeiro passo é a análise dos papéis que estavam em posse do Ministério Público desde o início de novembro do ano passado, com o intuito de verificar a autenticidade dos documentos. O objetivo da PF é identificar se a coligação omitiu ou usou documentos falsos na prestação de contas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A PF deve se aprofundar sobretudo no possível crime eleitoral insinuado pelos documentos - um livro com movimento diário de caixa, recibos e notas fiscais. Por meio desses papéis, formulou-se a denúncia de que a coligação que reelegeu o prefeito Cassio Taniguchi (PFL) teria gasto quase R$ 33 milhões, embora tivesse declarado ao TRE apenas R$ 3,1 milhões. Paralelamente ao trabalho que será desenvolvido pela PF, o Ministério Público Estadual continua com as investigações. O delegado de Ordem Política e Social, Hugo Correia Martins, é o responsável pelo inquérito. Como os documentos são muitos - até agora são cerca de 1.500 páginas -, a PF já estuda o pedido de prorrogação do prazo inicial de 30 dias, que venceria no final do mês. O inquérito policial foi instaurado por determinação do juiz da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, Espedito Reis do Amaral. O delegado responsável pelo inquérito estava até o final do ano passado envolvido com outro caso, no litoral do Estado. Os advogados do PFL, Antonio Augusto Figueiredo Basto, e do prefeito, José Cid Campelo, acreditam que as investigações mostrarão que não houve irregularidades na campanha. Os dois questionam sobretudo a autenticidade dos documentos. "Estamos certos de que no final ficará devidamente apurado que não houve qualquer infração à lei eleitoral", disse Campelo. Ele estuda a possibilidade de pedir na Justiça o afastamento da Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público da investigação, que ficaria restrita à Promotoria Eleitoral e à Polícia Federal.