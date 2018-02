PF indiciará deputados do RS por fraude em selos Os deputados estaduais Kahlil Sehbe (PDT-RS) e Paulo Brum (PSDB-RS) serão indiciados por peculato, formação de quadrilha e uso de documentos falsos no inquérito que investiga a fraude que desviou R$ 3 milhões da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul para a compra irregular de selos. O anúncio foi feito hoje pelo superintendente regional da Polícia Federal (PF), Ildo Gasparetto, depois dos depoimentos prestados por Sehbe e Brum. A PF sustenta que eles se aproveitaram do esquema operado pelo ex-diretor-administrativo da Assembléia Legislativa, Ubirajara Macalão, acusado de adulterar notas fiscais para fazer a Casa pagar selos que eram desviados para terceiros. Tanto Sehbe quanto Brum admitiram que compraram R$ 11 mil em selos da MR Entregas, franqueada dos Correios, por indicação de Macalão, durante a campanha eleitoral de 2006. Mas alegaram que não sabiam que os selos chegavam ao fornecedor por meios ilícitos e se disseram enganados por ele.