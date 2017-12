PF indicia mais dois envolvidos com máfia dos sanguessugas A Polícia Federal (PF) indiciou na quinta-feira os ex-deputados Coronel Alves (PL-AP) e Josué Bengtson (PTB-PA) pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, por envolvimento com a máfia dos sanguessugas. Agora, são 24 os ex-parlamentares indiciados no inquérito, que ainda corre no Supremo Tribunal Federal (STF). Nenhum deles se reelegeu e desde quinta-feira estão sem mandato. Ao todo, 84 deputados e senadores são alvos de inquéritos abertos no STF para investigar o esquema de compra de ambulâncias superfaturadas com dinheiro de emendas do Orçamento da União.