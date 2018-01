PF indicia mais 73 integrantes do MLST por invasão na Câmara A Polícia Federal indiciou hoje mais 73 militantes do Movimento de Libertação dos sem-terra (MLST) pela invasão e depredação de instalações da Câmara dos deputados no último dia 5 de junho. O mesmo já ocorreu com outros 42 líderes da invasão que estão presos, entre os quais, o dirigente Bruno Maranhão. Os 115 manifestantes participaram de uma reunião na sede da Contag em Brasília na véspera da invasão à Câmara, ocasião em que deliberaram pelo quebra-quebra e discutiram os detalhes da operação. A fita com a filmagem da reunião está em poder da Polícia Federal para ser periciada pelo instituto de criminalística. Entre os 73 novos indiciados consta um casal - Joaquim Ribeiro e Gladys Rossi - que não participou da depredação mas fez todo o planejamento, inclusive fazendo a reserva do auditório da Câmara em nome da Contag e convocando 96 militantes dos sem terra para a reunião do dia 4 em que foi decidida a invasão. Todos os 115 indicados irão responder pelos crimes de lesões corporais contra 38 feridos durante o quebra-quebra, dois deles em estado grave e ainda afastados do trabalho; dano qualificado contra o patrimônio público e privado; formação de quadrilha; e destruição de bem tombado pelo patrimônio público. A PF nega que tenha havido violação de direitos humanos ou abusos contra os militantes presos. A PF encaminha hoje relatório à Justiça pedindo a transformação de prisão temporária em preventiva dos 42 presos, para que continuem detidos até o final da instrução criminal. Se a Justiça não atender o pedido, eles serão libertados nos próximos três dias porque vence neste prazo o período de prisão de temporária.