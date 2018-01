PF indicia 25 beneficiários do Bolsa Família por suspeita de fraude

RIBEIRÃO PRETO - A Polícia Federal informou nesta sexta-feira, 11, ter indiciado 25 beneficiários do programa Bolsa Família por suspeita de fraude para o recebimento do benefício na cidade de Pontal (SP), região de Ribeirão Preto. Em 35 inquéritos iniciados em 2014 com base em documentos fornecidos pela Controladoria Geral da União (CGU), a PF apontou indícios de rendas incompatíveis para o recebimento de recursos do Bolsa Família por meio declarações falsas à gestão local do programa.

Segundo a PF, entre as informações consideradas falsas foram detectadas declarações de composição de grupos familiares com pessoas que não residiam no mesmo endereço, omissão de pessoas das famílias com renda superior ao permitido para o programa, omissão de rendas, bens e vínculos de empregos, além de declaração de despesas inexistentes. Entre os investigados, de acordo com a polícia, havia servidores públicos municipais e profissionais autônomos com renda familiar superior a R$ 3 mil.

Por meio do cruzamento de informações de órgãos públicos e de instituições privadas foi possível comprovar fraudes cujo total estimado chega a R$ 150 mil, de acordo com a PF. Os beneficiários que forneceram informações falsas foram indiciados por estelionato, cuja pena pode chegar a seis anos e oito meses de prisão.