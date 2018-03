PF indica suspeitas de privilégios a Dantas na venda da BrT

O acordo entre os acionistas da Brasil Telecom e da Telemar Participações, que irá propiciar a compra da BrT pela Oi, levantou suspeitas por parte da Polícia Federal nas investigações sobre as operações ilegais que envolvem o banqueiro Daniel Dantas. As suspeitas surgiram a partir do fato de que Dantas vendeu ações por um valor 20% superior ao negociado por acionistas minoritários. Veja também: Dantas ofereceu suborno de US$ 1 milhão para escapar da prisão, diz MP Leia a íntegra da decisão do STF que manda soltar Dantas STF manda soltar Daniel Dantas e mais 10 presos da Satiagraha Beneficiado por habeas-corpus, Daniel Dantas deixa sede da PF Opine sobre a decisão do STF de soltar Dantas Lula defende ação da PF e não comenta decisão de soltar Dantas Dirceu condena 'espetacularização' da PF Entenda como funcionava o esquema criminoso Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas O fato é que, na negociação pelo controle acionário da Brasil Telecom Participações, a Telemar aceitou comprar ações do Opportunity e do Citigroup com o ágio de 20%, que é oferecido sempre na compra de ações do bloco de controle, conforme previsto na legislação. É o chamado prêmio de controle. Com isso, o banco de Dantas irá receber R$ 981,5 milhões. Este valor ainda será reajustado pela taxa de juros acumulada desde 25 de abril, data da assinatura da promessa de compra e venda. Segundo uma fonte que participou das negociações, do total destinado ao Opportunity, R$ 268,8 milhões referem-se à participação que o banco de Daniel Dantas detém na Solpart, uma das empresas que abrigam os sócios controladores. Outros R$ 712,7 milhões são pelas participações diretas que, normalmente, não teriam direito ao mesmo prêmio de controle. Isso significa que Dantas conseguiu pela participação direta um ágio (prêmio de controle) de R$ 142,52 milhões (20% de R$ 712,7 milhões - parte que não teria direito ao prêmio). "Foi o preço que os compradores pagaram a mais para se verem livres do banco", disse a fonte, explicando que a transação não é irregular e está registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com todos os detalhes. "Isso nem foi um ponto crítico da negociação. Foi colocado na mesa pelo Opportunity logo no início das conversas como condição para fechamento do acordo e negociada sem grandes traumas", afirmou, lembrando que a questão da retirada das ações na Justiça foi o principal entrave nas negociações. O Citibank, por sua vez, receberá R$ 1.244,5 milhão pelas ações do bloco de controle, neste caso dentro da empresa Invitel, e outros R$ 168,4 mil pela participação direta. Ou seja, levará o total de R$ 1.412,9 milhão, também corrigidos pelo juro pós-fixado. A operação foi citada pelo juiz Fausto Martin de Sanctis ao determinar a prisão de Dantas e outras 23 pessoas na terça-feira, 8. No texto, o juiz afirma que as "manobras" geram "lucro ilícito para o grupo (....) com fortes indícios de fraudes na liquidação dos papéis". Este foi um dos pontos da acusação do juiz contra Dantas e a administração do Opportunity quando revelou gestão fraudulenta de instituição financeira. Acordo Em 2003, quando ainda era o gestor oficial dos recursos do Citibank e dos fundos de pensão na Brasil Telecom, Daniel Dantas aprovou cláusula na Brasil Telecom Participações obrigando os sócios a seguirem, nas assembléias de acionistas, as decisões do bloco de controle mesmo em participações ordinárias mantidas fora do bloco controlador. Com isso, amarrou as obrigações dos controladores em voto, mesmo nas participações ordinárias diretas. Conseguia, assim, aprovar propostas feitas como gestor sem questionamentos. Este acordo não se estendia, porém, aos direitos. Ou seja, não garantia para as participações diretas o prêmio de controle em caso de venda. Mas, negociada com os compradores, foi aceita. "Acharam que valeu a pena pagar para não ter o Opportunity como um obstáculo", disse a fonte.