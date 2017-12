PF faz operação contra corrupção em estatais de energia A Polícia Federal está cumprindo hoje 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão temporária em Curitiba, Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Brasília numa operação denominada de Castores. A PF investiga uma quadrilha acusada de corrupção na Itaipu Binacional, Furnas, Eletrosul e Eletronorte. Há indícios de crimes de falsificação de documentos públicos e estelionato, cometidos por funcionários ligados a essas empresas. As investigações iniciaram-se em agosto de 2005 e há suspeita, segundo a PF, da participação de diretores da empresa multinacional Alston no pagamento de "vantagem financeira" para funcionários públicos para facilitar a liberação de pagamentos, diminuição de multas.