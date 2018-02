PF faz escolta dos candidatos à Presidência

Todos os candidatos à Presidência da República têm direito à requisitar proteção da Polícia Federal. Uma equipe liderada por um delegado acompanha o candidato 24 horas por dia, visita com antecedência os locais por onde o presidenciável passará, vistoria aeronaves que serão utilizadas por ele, orienta por onde o candidato deve circular nas agendas de rua e pode sugerir até alterações na rotina do presidenciável.

Desde 2002, na eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a PF passou a manter o esquema de segurança até o dia da posse do presidente eleito. Em 1º de janeiro de 2011, quando tomou posse, a presidente Dilma Rousseff foi acompanhada por agentes femininas até a rampa do Palácio do Planalto.

Os candidatos Aécio Neves (PSDB) e Pastor Everaldo (PSC) já passaram a fazer corpo-a-corpo nesta semana com proteção policial. Campos, num primeiro momento, sinalizou que pediria o acompanhamento policial, mas o PSB considerou desnecessária a presença dos agentes. Em 2010, sua atual vice de chapa, a ex-candidata Marina Silva (na época pelo PV), teve sua segurança reforçada por policiais federais. Já a segurança da candidata à reeleição Dilma Rousseff é de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que se utiliza das informações de inteligência da Polícia Federal.

O departamento de Comunicação da PF informou que o serviço de acompanhamento foi oferecido a todos os candidatos à Presidência da República, mas os demais candidatos não responderam ao ofício.