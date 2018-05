PF faz buscas na sede da Petrobras, no Rio Agentes da Polícia Federal (PF) chegaram à sede da Petrobras antes das 10 horas desta sexta-feira, 11, de acordo com informações de um segurança da entrada do estacionamento do prédio, na Avenida Chile, no centro do Rio. A PF está cumprindo 21 mandados de busca, apreensão e prisão em nova fase da Operação Lava Jato, de combate a lavagem de dinheiro.