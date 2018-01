PF faz buscas na casa de Celso Daniel A Polícia Federal fez no início da noite desta quinta-feira uma busca no apartamento onde residia o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT). Munidos de mandado de apreensão assinado pelo juiz Casem Mazloum, titular da 1ª Vara Criminal da Justiça Federal, os agentes da PF estiveram no edifício Cabo Horm, na Rua Santo André, 38, em Vila Assunção, região central de Santo André. A PF decidiu fazer a inspeção no apartamento do prefeito assassinado para verificar se alguém esteve lá durante o período em que Daniel permaneceu desaparecido, entre a noite de sexta-feira e a manhã do domingo, quando o corpo dele foi localizado no município de Juquitiba. Os federais tiveram de chamar um chaveiro para abrir a porta do apartamento, situado no 3º andar. Atendendo orientação do juiz federal, o delegado Hermes Rubens Siviero Júnior, que preside o inquérito da PF sobre o seqüestro e assassinato do prefeito, convocou dois vizinhos o síndico do prédio para acompanhar a operação. A preocupação da PF é que não sejam lançadas dúvidas sobre a correção do trabalho. Logo após a chegada dos federais ao apartamento do prefeito, surgiram no local o secretário municipal de Governo, Gilberto Carvalho, e o secretário municipal de Segurança, capitão Edson de Jesus Sardano. Também chegou a namorada de Daniel. Familiares do prefeito solicitaram ao delegado federal que obtivesse uma ordem da Justiça da Comarca de Santo André para realizar a busca. A PF, na verdade, tem de recorrer exclusivamente à Justiça Federal para efetuar missões externas. O impasse criado pelos familiares não impediu a ação dos federais no apartamento. Outra equipe de policiais federais deslocou-se até a cidade de Miracatu, no Vale do Ribeira, a 60 quilômetros do local onde o corpo do prefeito foi encontrado. Os agentes estavam atrás de uma denúncia anônima segundo a qual Daniel teria sido mantido em cativeiro, em uma casa de Miracatu. Na quarta-feira, uma equipe de policiais fez um levantamento na região e no local apontado, encontrando ali duas camisas supostamente manchadas com sangue.