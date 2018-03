PF faz busca em casa e escritórios de Eike Batista Agentes da Polícia Federal estão cumprindo hoje mandado de busca e apreensão na casa do empresário Eike Batista, no Rio de Janeiro, e nos escritórios das empresas dele nos Estados de Minas Gerais, Amapá e Pará. Segundo fonte da PF, a investigação é feita com base em denúncia de fraude no processo de concessão de uma jazida de minério no Estado do Amapá. A Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, divulgará nota oficial, ainda hoje, com informações mais detalhadas sobre a operação. O empresário Eike Batista é fundador e presidente da EBX, uma holding brasileira que atua nos ramos de mineração, logística, energia, petróleo e gás. O Grupo EBX abarca empresas como a mineradora MMX e a OGX, cujo ramo de atuação é a exploração e produção de petróleo e gás natural.