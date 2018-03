PF faz busca e apreensão na Câmara do DF A Polícia Federal cumpriu novos mandados de busca e apreensão hoje, referente às investigações da Operação Caixa de Pandora, que investiga o "mensalão do DEM", esquema de corrupção que seria comandado pelo governador licenciado do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM). A Câmara Legislativa foi alvo de um desses mandados. Os agentes buscavam informações sobre o ex-deputado Geraldo Naves (DEM), que está preso por tentativa de suborno de uma das testemunhas do esquema, o jornalista Edson Sombra.