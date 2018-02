PF faz busca e apreensão em escritório de Paulo Costa

Por volta das 6h30, uma viatura da Polícia Federal chegou em cada um dos endereços, ambos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Um deles é o condomínio Costa do Sol, com apartamentos de alto padrão de frente para a praia. No local, mora um sócio do genro de Paulo Roberto Costa.

A identidade do sócio não foi revelada. O objetivo era conduzi-lo à delegacia para prestar depoimento, mas segundo funcionários do prédio, ele estaria viajando aos Estados Unidos. A PF deixou o local por volta das 10h.

Os dois genros e as filhas de Paulo Roberto Costa, Ariana Azevedo Costa Bachmann, Humberto Sampaio de Mesquita, Marcio Lewkowicz e Shanni Azevedo Costa Bachmann, também são réus em um processo, acusados de destruir documentos que seriam coletados pela PF, em março.

Também no início da manhã, a PF esteve na sede da empresa Costa Global, uma consultoria do setor óleo e gás registrada em nome de Paulo Roberto Costa. A empresa desenvolvia projetos para construção de refinarias privadas e já tinha iniciado acordo para instalação de uma unidade em Sergipe.

Quando era diretor de Abastecimento da Petrobras, Costa também era responsável pelo segmento de refinarias, incluindo Abreu e Lima (Rnest), investigada pela PF com suspeita de fraudes em contratos. A obra estava orçada em US$ 2,5 bilhões, mas já custa mais de US$ 20 bilhões.

O escritório da empresa fica em um edifício corporativo de alto padrão também na zona oeste, na região conhecida como Península. Funcionários do edifício relataram que a viatura da Polícia Federal chegou antes das 7h e ficou no local por cerca de três horas. Eles não souberam confirmar se a PF levou documentos e computadores do local.