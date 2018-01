PF fará relatório sobre morte de prefeito de Monte Alto O ministro da Justiça, Marcio Thomas Bastos, informou hoje que a Policia Federal está fazendo um levantamento sobre as circunstâncias da morte do prefeito de cidade Monte Alto, Gilberto Morgado, do PT. O relatório possivelmente será apresentado neste domingo. Morgado, de 53 anos, foi encontrado morto na sexta-feira, no bairro Jardins, em São Paulo. Ele supostamente teria caído do 23º andar de um flat, na Alameda Lorena. O presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, defendeu uma investigação profunda sobre o caso e afirmou que o partido pretende acompanhar o andamento dos trabalhos. Disse também que desconhece qualquer indício de suicídio, sabendo apenas que o prefeito estava deprimido. O senador Eduardo Suplicy, que conversou com a mulher de Morgado, Rosa Maria, afirmou que o prefeito não tinha se adaptado com a troca de medicamentos antidepressivos e nos últimos dias estava muito quieto, diferente da pessoa extrovertida que normalmente era. Segundo o senador, a esposa não acredita que o prefeito teria cometido suicídio. Suplicy afirmou ainda que não há indícios de ameaças direta ao prefeito, mas ficou sabendo que dois sobrinhos de Morgado receberam telefonemas com ameaças, há três semanas, na época dos ataques do PCC.