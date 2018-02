PF fala sobre acidente com Campos a partir das 15h A assessora de imprensa do PSB nacional, Vera Canfran, informou que a Polícia Federal passará informações oficiais às 15 horas sobre o acidente aéreo que vitimou nesta manhã de quarta-feira, 13, o candidato à Presidência da República Eduardo Campos. A mãe de Campos, a ministra do Tribunal de Contas da União (TCU) Ana Arraes, está embarcando para Santos, onde aconteceu o acidente. "Está doendo muito. Perdemos um chefe querido, um líder, um amigo, o homem que ia colocar esse País no rumo", desabafou a assessora que trabalhava com Campos há 16 anos.