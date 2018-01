PF espera ordem para retomar investigações em Santo André A Polícia Federal em São Paulo espera uma definição da direção do órgão, em Brasília, para entrar novamente nas investigações do assassinato do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel (PT). "A definição pode vir a qualquer momento, mas não há nenhuma previsão", informou hoje o porta-voz da Polícia Federal paulista, Gilberto Tadeu Vieira. A PF só entrará no caso se o Ministério da Justiça decidir que o crime deverá ser considerado político. Caso contrário, as investigações ficam apenas na esfera da Polícia Civil. "Estas questões estão sendo discutidas desde ontem, em Brasília, e envolvem diversas questões legais", disse Tadeu. No dia seguinte ao seqüestro de Daniel, ocorrido na noite de sexta-feira, a PF passou a colaborar nas investigações, por determinação do ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira. Investigações de seqüestros são de competência das polícias estaduais, mas Nunes Ferreira decidiu interferir no caso, que tinha fortes suspeitas de tratar-se de crime político.