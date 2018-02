PF envia à Justiça inquérito do caso Erenice Guerra Com pedido de mais prazo para concluir o trabalho, a Polícia Federal (PF) enviou hoje à Justiça Federal os autos do inquérito que investiga um suposto esquema de tráfico de influência no governo atribuído a familiares da ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra, que foi braço direito da presidente eleita, Dilma Rousseff.