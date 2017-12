PF encontra 10t de alimento vencido em empresa investigada Aproximadamente dez toneladas de alimentos vencidos foram encontrados na sede da Comercial Pic, no centro de Manaus, em um desdobramento da operação Saúva. O relatório final da operação foi divulgado na segunda-feira, 11, e a empresa foi uma das citadas no texto, sendo uma das distribuidoras de alimentos que eram comprados fora da validade em licitações fraudulentas e superfaturadas. A assessoria da PF não informou se os alimentos ainda seriam distribuídos ou se estavam armazenados desde que foi deflagrada a operação, no dia 11 de agosto. A operação Saúva prendeu, em seis Estados, 46 pessoas em um mês. Foram presos empresários, funcionários públicos e militares reformados e da ativa acusados de participar de uma quadrilha que fraudava licitações públicas de gêneros alimentícios no Amazonas, em transações realizadas nos últimos cinco anos.