PF emite alerta sobre possível fuga de Álvaro Lins A Polícia Federal emitiu ontem um alerta para todos os aeroportos do País para evitar uma possível fuga do ex-deputado e delegado da Polícia Civil Álvaro Lins, que teve prisão preventiva decretada e já é considerado foragido. Segundo a PF, o alerta foi enviado também para outros meios de transporte, como portos e rodoviárias, para impedir que Lins deixe o País. Na última terça-feira, Lins perdeu a imunidade parlamentar quando teve cassado seu mandato de deputado estadual pelo PMDB. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) sob as acusações de formação de quadrilha armada, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e facilitação de contrabando e foi preso na operação Segurança Pública S/A, da Polícia Federal. Lins, que chefiou a Polícia Civil do Rio de 2000 a 2006, também enfrenta dois processos administrativos na Corregedoria Geral Unificada, da Secretaria de Segurança Pública, e pode ser expulso do quadro da Polícia Civil.