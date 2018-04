PF: 'elite' de construtora comandava evasão de divisas As prisões efetuadas pela Polícia Federal (PF) ao longo do dia pela Operação Castelo de Areia tiveram como ponto de partida o crime de evasão de divisas praticado por integrantes de "alto escalão de uma grande empreiteira", disse o delegado regional de combate ao crime organizado da superintendência da corporação em São Paulo, José Alberto Iegas. Os nomes da construtora Camargo Corrêa e dos quatro diretores e das duas secretárias presos não foram citados pelo delegado na entrevista coletiva concedida hoje. "Todos integravam, por serem diretores, a elite da administração da empresa", disse. "Esses diretores, através de empresas offshore, faziam remessas de quantias ao exterior. São várias as remessas duvidosas."