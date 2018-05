PF é proibida de abrir arquivos do computador de Tuma O ex-secretário nacional de Justiça Romeu Tuma Júnior obteve habeas-corpus preventivo que impede a Polícia Federal de abrir os arquivos do computador de trabalho utilizado por ele no Ministério da Justiça. A decisão foi tomada na quarta-feira pela juíza Pollyana Maciel Alves, da 12ª Vara Federal do DF. A juíza atendeu pedido de Tuma Júnior para que fosse estendido a ele o habeas-corpus concedido dias antes a um de seus auxiliares no Ministério, Luciano Pestana Barbosa, ex-diretor do Departamento de Estrangeiros.