PF e MP tentam na Justiça obter documentos do Senado

O inquérito foi aberto porque há indícios de participação do ex-diretor de Recursos Humanos do Senado João Carlos Zoghbi num esquema de intermediação e cobrança de propina nas transações do crédito consignado por meio da Contact Assessoria de Crédito - a empresa tem como sócia Maria Izabel Gomes, 83 anos, ex-babá de Zoghbi que teria sido usada como laranja. A Contact recebeu pelo menos R$ 2,3 milhões do Banco Cruzeiro do Sul, uma das instituições conveniadas. O Cruzeiro do Sul nega a influência do ex-diretor. Outros bancos também trabalhavam em parceria com a empresa ligada a Zoghbi.

O advogado-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello, autorizou a liberação das listas do crédito consignado e da intermediação bancária, mas a decisão final depende do comando do Senado. A relação dos bancos que concederam empréstimos a cerca de 4 mil servidores é fundamental para a polícia. O delegado precisa deles para cruzar com os papéis que mostram a ex-babá de Zoghbi como sócia da Contact.

Assim que receber os documentos, Buquer pedirá a quebra do sigilo fiscal e bancário de Zoghbi e família, incluindo a mulher, Denise. Zoghbi corre o risco de ser demitido do serviço público. Além do inquérito da Polícia Federal, o funcionário, que comandava uma folha de pagamento de R$ 2,1 bilhões anuais, sofrerá um processo administrativo por conta das denúncias de desvios de recursos ligados a empréstimos consignados. Ele deixou a diretoria de Recursos Humanos em março após a revelação de que repassou aos filhos um apartamento funcional do Senado. Pediu então a aposentadoria, benefício que pode perder em caso de demissão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.