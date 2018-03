PF e CGU apuram desvios de recursos públicos no MA A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) desencadearam hoje a operação Usura, cujo objetivo é coibir desvios de recursos públicos federais no Maranhão. Foram expedidos 25 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão temporária para serem cumpridos em São Luís, Imperatriz, São João do Paraíso e Barra do Corda.