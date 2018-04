PF diz que há três foragidos no caso Arruda

Luiz Fernando Correa disse que recebeu ontem, com naturalidade, a recomendação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que a PF agisse com cautela ao efetuar a prisão do governador. "Foi apenas a reafirmação de uma postura que a PF já adota como conduta na sua rotina operacional, de não permitir a exposição de presos, sejam eles quem for, e de preservar o direito constitucional da garantia da imagem", afirmou.

O delegado disse que visitou o governador ontem à noite para se certificar se estavam atendidas as determinações previstas em lei, em relação à prisão de chefes de governo, e informou que ele está preso na sala da Diretoria Técnica e Científica da PF. Segundo Corrêa, a presença do governador não atrapalha o funcionamento da repartição, porque a sala fica fora do fluxo operacional. "O gabinete foi adaptado para cumprir o que prevê a lei, ou seja, uma sala de Estado Maior."

Aliados

Pequenos grupos de aliados do governador licenciado José Roberto Arruda, estão começando a chegar à Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso. Os populares carregam faixas e cartazes em apoio ao governador, com as frases: "Arruda vá até o fim, Brasília depende de você para continuar organizada" e "Quem ama Brasília torce por Arruda". Um dos grupos formados por senhoras evangélicas está munido de megafone com mensagem como "Segura na mão de Deus, que vai dar certo".