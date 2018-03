PF discute com CPI depoimento de pivô de crise no DF O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Luiz Fernando Corrêa, receberá hoje à tarde na sede da corporação em Brasília os deputados distritais da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Corrupção, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para discutir em quais condições poderá ser colhido o depoimento do ex-secretário de Relações Institucionais do DF Durval Barbosa. Ele é o pivô do escândalo conhecido como "mensalão do DEM", desbaratado pela Operação Caixa de Pandora.