PF desarticula quadrilha de fraudadores do Pronaf no PA

Segundo a PF, devem ser cumpridos 13 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. A organização tem atuado em municípios do Pará, como Parauapebas, Marabá e São Geraldo.

O MPF também requereu medida cautelar de afastamento de sete servidores do Banco da Amazônia (Basa), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará), possíveis envolvidos no esquema criminoso.

Operação Severina

No final do ano passado, com a Operação Severina, a PF desmontou outro esquema de desvios de recursos do Pronaf. Foram cumpridos 19 mandados de prisão e busca e apreensão em Marabá e Itupiranga. A PF estima que o desvio de dinheiro público tenha ultrapassado os R$ 30 milhões só nesses municípios.

Faziam parte da quadrilha servidores do Banco do Brasil e empresários. Dois servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) já foram afastados dos cargos, a pedido do MPF em Marabá, acusados de atos de improbidade e conduta criminosa.